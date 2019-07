Xiaomi Mi A3: un completo smartphone di fascia media a 249 euro

Xiaomi espande la sua gamma di smartphone con il nuovo Xiaomi Mi A3, un cellulare di fascia media equipaggiato con Android 9 Pie, in versione One (senza interfaccia personalizzata MIUI).

Un elegante smartphone che vanta un ampio schermo dai bordi sottili da 6,088 pollici, con risoluzione HD+ (720 x 1.560 pixel), tecnologia AMOLED e vetro Gorilla Glass 5. Schermo che ospita il sensore di impronte ed un piccolo notch a goccia al cui interno è stata inserita la fotocamera frontale da ben 32 megapixel, f/2.0. Camera dotata dell'esclusiva funzione “selfie panoramico” che consente agli utenti di scattare foto di gruppo senza dover passare alla fotocamera posteriore, utilizzare un selfie stick o “tagliare” fuori le persone.

Interessante anche il comparto fotografico al posteriore formato da tre diversi sensori: la camera principale da 48 megapixel Sony IMX586, f/1,79, un sensore da 8 megapixel grandangolare da 118°, f/2.2 ed una fotocamera da 2 megapixel per la profondità di campo, f/2.4.

Passiamo ora al processore, il Qualcomm Snapdragon 665 con GPU Adreno 610, affiancato da 4 GB di Ram e memoria da 64 GB di tipo UFS 2.1, espandibile tramite microSD fino a 256 GB.

Non dimentichiamo la connettività con dual nano SIM, 4G LTE, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5, GPS, USB Type-C e porta ad infrarossi.

Infine le dimensioni pari a 153,48 x 71,85 x 8,475 mm, per un peso di 173,8 grammi e la batteria da 4.030 mAh con ricarica rapida a 18 W.

Mi A3 nella colorazione Kind of Grey da 4GB+64GB sarà disponibile al prezzo di 249,90€ a partire dal 25 luglio su mi.com/it, nei Mi Store e nelle principali catene di elettronica di consumo. Le versioni Not just Blue e More than White da 4GB+64GB saranno disponibili a partire dal 30 luglio.



Qui la nostra recensione dello Xiaomi Mi9 SE