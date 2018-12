Xiaomi Mi Mix 3: in arrivo in Italia il super smartphone dai bordi sottilissimi

Xiaomi Mi Mix 3 arriverà ufficialmente nel nostro Paese a partire dal prossimo 9 gennaio. Un cellulare che si distingue per il suo raffinato design con una sottile cornice attorno al display. Schermo, privo di notch, che occupa quasi completamente il lato frontale del cellulare. Le fotocamere anteriori, il flash e la capsula auricolare sono infatti alloggiati all’interno di una scocca estraibile con scorrimento manuale.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo Xiaomi Mi Mix 3 monta un display Amoled FullHD+ da 6,39 pollici ed un processore Qualcomm Snapdragon 845, affiancato da 6/8/10 GB di Ram e 128/256 GB di memoria.

Il comparto fotografico è formato da una doppia fotocamera posteriore da 12 MP e da due sensori frontali da 24MP + 2MP megapixel.

Ricordiamo inoltre la scocca in ceramica, la batteria da 3200 mAh con ricarica rapida wireless, il lettore di impronte digitali sul retro ed il sistema operativo Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 10.

Al momento non ci sono informazioni sulle versioni disponibili nel nostro Paese e sul prezzo.