Xiaomi Mi MIX Alpha: il rivoluzionario smartphone con schermo su tutti i lati e camera da 108 MP

Da Xiaomi arriva il nuovo Mi MIX Alpha, uno smartphone che vanta un design davvero innovativo con schermo su tutti i lati. Display, definito dall’azienda cinese Surround Screen, che avvolge completamente lo smartphone.

L’unica interruzione in questo display è una striscia sul retro, realizzata in ceramica, che contiene le fotocamere.

Sbalorditivo anche il comparto fotografico con il sensore principale da ben 108 pixel. Sensore in grado di scattare anche a 27 MP per catturare più luce, ridurre il rumore e realizzare ottime foto anche in condizioni di ridotta luminosità.

Fotocamera principale affiancata da un sensore da 20 megapixel grandangolare con supporto a macro fino ad 1,5 cm ed un teleobiettivo da 12 megapixel, con zoom 2X.

Xiaomi Mi MIX Alpha vanta, inoltre, un frame in titanio che racchiude il display nella parte superiore ed inferiore e l’audio in chiamata diffuso direttamente attraverso lo schermo.

Cellulare che utilizza una particolare interfaccia in grado di sfruttare le particolari caratteristiche dello schermo con varie app e funzionalità dedicate alla parte posteriore del display. Configurazione che, infine, permette di eliminare la camera frontale.

Xiaomi Mi MIX Alpha: caratteristiche tecniche

-Schermo: surround display Super AMOLED da 7,92", Full HD+, rapporto schermo-scocca del 180,6%

-CPU: Qualcomm Snapdragon 855+

-Ram: 12GB

-Storage: 512GB di memoria interna UFS 3.0

-Connettività: 5G, WiFi, Bluetooth 5.0, NFC

-Fotocamere posteriori: 108MP + 20MP grandangolare a 117° con super macro fino a 1,5cm + 12MP telefoto, con zoom ottico 2x

-Batteria: da 4050mAh con ricarica 40W

-Colorazioni: nera e bianca

-Dimensioni e peso: 157x74x8mm, 199 grammi

-Sistema operativo: Android 10 con MIUI 11

Xiaomi avvierà una produzione su scala molto ridotta di Mi MIX Alpha alla fine di dicembre, con un prezzo di 19.999 yuan (2.560 euro); la produzione di massa è prevista, invece, per il prossimo anno.