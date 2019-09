Xiaomi Mi9 Lite: ampio display OLED con super fotocamera frontale

Xiaomi prosegue l’espansione della sua gamma di smartphone e dopo il Mi 9T Pro è ora la volta del Mi9 Lite; uno smartphone dal design elegante e curato, con logo Xiaomi al posteriore retroilluminato (utilizzabile come led di notifica) e bordi sottili attorno allo schermo dotato di un piccolo notch a goccia.

Smartphone che vanta, inoltre, un ampio display OLED ed un completo comparto fotografico con tre sensori al posteriore e camera dedicata ai selfie da ben 32 MP.

Comparto fotografico che può anche contare su interessanti soluzioni software come la modalità AI Skyscaping per il miglioramento del cielo, il filtro AI Beautify per incrementare la qualità dei selfie ed un editor video che consente di modificare i filmati realizzati con lo Xiaomi Mi9 Lite, aggiungendo varie tipologie di effetti.

Xiaomi Mi9 Lite: caratteristiche tecniche

-Schermo: 6,39” Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel) AMOLED, con lettore di impronte digitali sotto il display e rapporto schermo-scocca del 91%

-CPU: Snapdragon 710 con GPU Adreno 616

-RAM: 6 GB

-Memoria interna: 64 /128 GB UFS 2.1 espandibile con microSD fino a 256 GB

-Fotocamera posteriore: 48 megapixel Sony + 8 megapixel grandangolare da 118°+ 2 megapixel per la profondità di campo

-Fotocamera frontale: Samsung da 32 megapixel

-Connettività: dual nano SIM, 4G LTE, Wi-Fi ac dual-band, Bluetooth 5, GPS, NFC, USB Type-C, porta infrarossi

-Dimensioni: 156,8 × 74,5 × 8,67 mm

-Peso: 179 grammi

-Batteria: 4.030 mAh con ricarica rapida a 18 W

-Sistema operativo: Android 9 Pie con interfaccia MIUI 10

Xiaomi Mi 9 Lite sarà disponibile a partire dal mese di ottobre in tre diverse colorazioni Pearl White, Aurora Blue e Onyx Greye.

Xiaomi Mi 9 Lite sarà un'esclusiva dedicata ai principali operatori di telefonia mobile, con i prezzi che saranno comunicati dagli operatori stessi.