Xiaomi Redmi K20 Pro: un super smartphone con schermo senza cornici

Redmi K20 Pro è un nuovo smartphone di fascia alta della famiglia Xiaomi; uno smartphone potente e dal design curato dotato di corpo in vetro ed alluminio, con lo schermo che occupa quasi interamente il frontale del cellulare. Il Redmi K20 vanta, inoltre, cornici molto sottili (rapporto schermo/corpo del 91,9%) con la camera anteriore da 20 MP spostata all’interno di un modulo a scomparsa nella parte superiore del telefonino.

Al posteriore troviamo, invece, una tripla fotocamera con un sensore principale Sony IMX586 da 48 megapixel f/1.75, uno zoom 2x da 8 megapixel ed un grandangolare da 13 megapixel.

Ampio lo schermo da 6,39″ Full HD+ (1.080 x 2.340 pixel), con tecnologia AMOLED HDR, ad elevata luminosità e con protezione Gorilla Glass 5.

Sotto la scocca troviamo il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 855 octa-core, affiancato da 6/8 gigabyte di RAM e fino a 256 GB di memoria interna.

Proseguiamo ricordando il lettore d'impronte digitali all’interno dello schermo e la connettività che include Dual 4G VoLTE, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, jack audio da 3,5 mm e USB Type-C.

Non dimentichiamo il sistema operativo Android 9.0 con interfaccia MIUI 10, la capacità della batteria da 4.000 mAh, con supporto allo standard Quick Charge 4+ che garantisce una ricarica completa in 73 minuti. Citiamo, inoltre, le colorazioni disponibili, Flame Red, Glacier Blue e Carbon Fiber Black, con dimensioni di 156,7 x 74,3 x 8,8 mm per un peso di 191 g.

Redmi K20 Pro verrà venduto in Cina dal primo giugno ad un prezzo a partire da 361 dollari. Al momento non ci sono informazioni sul suo arrivo in Italia.