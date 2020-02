Xperia 1 II: il nuovo smartphone top di gamma di Sony

Sony Xperia 1 II (mark due) è il nuovo smartphone top di gamma del produttore giapponese. Un cellulare che vanta una sofisticata sezione fotografica con tre lenti ZEISS dotate di diversa lunghezza focale (normale, grandangolo e teleobiettivo).

Un cellulare, inoltre, ottimo anche per le scene in movimento grazie allo scatto continuo fino a 20 fps, con calcolo AF/AE 60 volte al secondo e Real Time Eye AF (autofocus continuo con tracking degli occhi per persone e animali).

Ricordiamo, inoltre, la nuova app Photography Pro, che consente scatti professionali ed utilizza la stessa interfaccia delle fotocamere Sony Alpha.

Tra le varie caratteristiche citiamo anche il display OLED 4K HDR CinemaWide 21:9 da 6,5” con riproduzione dei colori estremamente fedele e l'avanzata sezione audio con due speaker stereo dotati di Dolby Atmos e Cinematic Audio ottimizzato in collaborazione con Sony Picture Entertainment.

Di seguito le caratteristiche tecniche del Sony Xperia 1 II:

-Schermo: da 6,5″, 21:9, 4K, HDR, OLED, con Motion Blur Reduction (equivalente a 90 Hz) e Gorilla Glass 6

-Processore: Qualcomm Snapdragon 865 con modulo 5G

-RAM: 8 GB

-Memoria interna: 256 GB, espandibile via microSD

-Fotocamere posteriori con ottiche Zeiss: 12 megapixel f/2.2 Dual-PD AF lunghezza focale 16 mm + 12 megapixel f/2.4 lunghezza focale 70 mm + 3D iTOF + 12 megapixel f/1.7 Dual PD-AF lunghezza focale 24 mm

-Fotocamera anteriore: 8 megapixel

-Batteria: 4.000 mAh con ricarica wireless e fast charging

-Audio: jack 3,5 mm, speaker frontali stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, 360 Reality Audio

-Dimensioni: 166 x 72 x 7,9 mm

-Peso: 181 g

-Altro: certificazioni IP65/68

-Colori: Nero, Viola