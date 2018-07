Alcatel 5V: ampio display e prezzo accessibile

Alcatel 5V è un nuovo smartphone di fascia medio-bassa che si distingue per il suo design elegante e per l’ampio schermo da ben 6,2 pollici con notch e risoluzione HD+ (720 x 1.500 pixel); display in grado di coprire l’88% della superficie anteriore.

Interessante anche il comparto fotografico con una doppia camera posteriore (12MP e 2MP) con funzione bokeh e Google Lens integrato. Grazie ai suoi algoritmi di intelligenza artificiale, l'Alcatel 5V è inoltre in grado di rilevare comuni situazioni di scatto, calibrando automaticamente vari parametri della fotocamera (contrasto, saturazione, luminosità, nitidezza e risoluzione). Non delude neanche la camera frontale da 8 MP dotata della tecnologia “Face Key”: un avanzato sistema di sicurezza biometrica che utilizza il riconoscimento facciale per sbloccare lo smartphone, rilevando 106 punti del viso dell’utente.

Terminiamo l'analisi delle caratteristiche tecniche con il processore dell’Alcatel 5V, un MediaTek MT6762, affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria, espandibile tramite microSD fino a 128 GB. Infine citiamo il sensore di impronte sul retro, la batteria da 4000 mAh e la connettività con Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e 4G LTE.

Non dimentichiamo il sistema operativo Android Oreo 8.1 e le due colorazioni disponibili, Spectrum Black e Spectrum Blue.

L’Alcatel 5V arriverà in Italia a partire dal mese di agosto al prezzo consigliato di 249€.