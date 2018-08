Android 9.0 Pie: è arrivato il nuovo sistema operativo di Google

Android 9 Pie è l’ultima versione del noto sistema operativo di Google; una release che include numerose novità a partire dal supporto ufficiale al notch, la famosa tacca sul display ormai presente su molti smartphone Android.

Viene inoltre rinnovato il look di molti elementi dell'interfaccia (come il pannello delle impostazioni), con il sistema operativo che diventa più intelligente; arriva ad esempio, la batteria adattiva che regola il consumo sulla base delle app usate con più frequenza.

Le applicazioni possono, inoltre, mostrare a seconda dell’ora del giorno particolari funzioni tramite pulsanti di scelta rapida.

Anche le notifiche diventano smart e sono ora in grado di adattarsi alle esigenze dell’utente.

Tra le maggiori novità anche un nuovo menù di navigazione basato sui gesti ad una mano; menù che va a sostituire i tre pulsanti virtuali in basso sullo schermo.

Inoltre Android 9 ci aiuterà ad usare meno lo smartphone; grazie alla nuova “Dashboard” potremo capire facilmente quanto tempo abbiamo passato ad usare il cellulare con la possibilità di impostare dei limiti temporali di utilizzo.

Citiamo anche la modalità Relax che attiva il filtro per la luce blu e sposta gradualmente i colori dello schermo verso il grigio per suggerire che è ora di andare a dormire.

Android 9 è già disponibile come aggiornamento sugli smartphone della gamma Pixel e arriverà, più avanti, sui dispositivi dei brand più noti da Samsung a Sony.