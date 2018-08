Fitbit Charge 3: un nuovo ed avanzato fitness tracker

Da FitBit arriva il nuovo Charge 3, un evoluto fitness tracker dal design ricercato con cassa in alluminio, dotato di un display OLED (il 40% più largo e luminoso del suo predecessore) protetto da un Corning Gorilla Glass 3.

Un wearable resistente all'acqua fino a 50 metri che integra al suo interno un accelerometro a 3 assi, il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, Bluetooth 4.0, altimetro, vibrazione, rilevatore del livello di ossigeno nel sangue e NFC per Fitbit Pay (presente nella versione Special Edition).

Fitbit Charge 3 vanta un’autonomia che arriva fino a 7 giorni ed è inoltre il primo wearable con un pulsante induttivo (senza parti in movimento). Fitbit Charge 3 si collega tramite Bluetooth LE con dispositivi basati su iOS ed Android con la possibilità di ricevere avvisi di chiamata e calendario, notifiche di messaggi e dalle app.

Questo fitness tracker è in grado di tracciare fino a 15 attività diverse come bici, nuoto, corsa, pesi e yoga con riconoscimento automatico dell'allenamento. Inoltre Charge 3 registra anche tutte le attività della giornata come passi, distanza percorsa e calorie bruciate.

Fitbit Charge 3 è già disponibile in preordine sul sito ufficiale dell’azienda al prezzo di €149.99 in diverse colorazioni e con vari tipi di cinturino.