Honor 8X Max: un nuovo smartphone dal display gigante

Honor 8X Max verrà presentato in Cina il prossimo 5 settembre. Un device che monterà, secondo gli ultimi rumor, un display da ben 7,12 pollici con risoluzione Full HD + (2244x1080 pixel). Cuore di questo smartphone sarà probabilmente il nuovo processore Kirin 710 a otto core con frequenza da 1,8GHz. SoC affiancato da un’ampia dotazione di memoria con 4 GB di Ram e 64 GB di storage, espandibile tramite MicroSD fino a 256GB.

Non delude neanche il comparto fotografico con due sensori al posteriore da 16 + 2 MP e all’anteriore da 8 MP.

Non dimentichiamo la batteria da 4900 mAh e le dimensioni di 177,57 x 86,24 x 8,13 mm

per un peso di 210 grammi.

Honor 8X Max sarà presentato insieme alla versione 8X con schermo più piccolo, ma dalle caratteristiche simili.