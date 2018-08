Honor Note 10: il nuovo top di gamma dell'azienda cinese

Honor Note 10 è il nuovo phablet top di gamma dell'azienda cinese. Uno smartphone che vanta un display da ben 6,95 pollici, di tipo Amoled, con risoluzione Full HD.

Cuore di questo smartphone è il potente processore Kirin 970 con 8 gigabyte di RAM ed una memoria che arriva a 128 GB. Processore e chip grafico entrambi dotati di modalità Turbo, attivabile tramite un pulsante dedicato e pensata per essere utilizzata con i giochi più esigenti. SoC dotato inoltre di un evoluto sistema di raffreddamento, capace di abbattere la temperatura fino a 10 gradi.

Interessante anche il comparto fotografico con due sensori al posteriore da 24 e 16 Mp gestiti da un sofisticato software con intelligenza artificiale. All'anteriore troviamo, invece, una camera da 13MP anch’essa dotata di supporto IA, con modalità ritratto e riconoscimento delle scene.

Non delude neanche la batteria da ben 5.000 mAh con ricarica rapida da 5V-4,5 A.

Ancora nessuna informazione per quanto riguarda i prezzi europei, in Cina l'Honor Note 10 verrà venduto a partire da 349 euro.