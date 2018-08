Honor Play: arriva in Italia un potente smartphone per tutte le tasche

Honor Play arriva in Italia con qualche giorno di anticipo rispetto alla presentazione ufficiale prevista per il prossimo 30 agosto ad IFA 2018. Si tratta di un interessante smartphone, dal look elegante e curato, disponibile nelle colorazioni blu, nero e viola.

Un device che vanta un ampio display da ben 6,3 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2340); schermo dotato dell’ormai immancabile notch e con fattore di forma 19,5:9.

Cuore di questo phablet è il potente SoC Kirin 970, processore presente anche sul P20 Pro di Huawei, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 256 GB.

Non delude neanche la sezione fotografica che può contare su un doppio sensore al posteriore, il principale da 16 megapixel ed uno secondario da 2 megapixel. Nella parte frontale troviamo, invece, una camera da ben 16 megapixel. Comparto fotografico gestito da un evoluto software dotato anche di intelligenza artificiale per l'ottimizzazione automatica delle foto.

Completa anche la connettività con il supporto al Dual Sim, 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 4.2, NFC e USB Type-C.

Non manca il lettore di impronte digitali al posteriore, mentre la batteria ha una capacità di 3.750 mAh. Citiamo anche le dimensioni di 157,91 x 74,27 x 7,84 millimetri per un peso di 176 grammi ed il sistema operativo Android 8.1 Oreo con interfaccia personalizzata EMUI 8.2 .

Ricordiamo, infine, che l’Honor Play si rivolge in particolare al mondo del gaming mobile con il supporto alla tecnologia GPU Turbo, un sistema di vibrazione ottimizzato ed un potente audio 3D.

