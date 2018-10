Honor View 10 Lite: un evoluto smartphone con display da ben 6,5 pollici

Il gruppo Honor-Huawei continua a sfornare smartphone di ogni genere e dalla Cina arriva ora il nuovo Honor View 10 Lite, device dall’ampio display che in altri mercati verrà venduto anche con diverse denominazioni.

Honor View 10 Lite si presenta con un look curato, con retro in vetro ed un piccolo notch inserito nello schermo da ben 6,5 pollici con risoluzione Full HD+.

Cuore di questo phablet è il processore HiSilicon Kirin 710, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage espandibile.

Interessante il comparto fotografico con un doppio sensore posteriore da 20 + 2 Mp e anteriore da 16. Non dimentichiamo la batteria da 3750 mAh e il sistema operativo Android 8.0 Oreo, con EMUI 8.2, che verrà probabilmente aggiornato ad Android Pie nei prossimi mesi.

Honor View 10 Lite è in arrivo in Italia al prezzo di 299 Euro.