Huawei Mate 20 Pro: top di gamma con tre camere posteriori

Huawei Mate 20 Pro è il nuovo smartphone di fascia alta del colosso cinese in arrivo ad ottobre. Un modello che, secondo gli ultimi rumor, porterà al debutto il potente processore Kirin 980, realizzato con un processo produttivo a 7 nm. Un SoC ad 8 Core con 4 Cortex A76 più 4 Cortex A55 (ad una frequenza massima di 2.8 GHz) e GPU Mali-G72.

Ampia la memoria con 6-8 GB di Ram e 128-512 GB di storage.

Non delude neanche il display, un Amoled da 6,3 pollici dotato di Notch e la batteria da 4200 mAh.

Infine il comparto fotografico che vanterà ben tre sensori al posteriore, come sul P20 Pro, ed il sistema operativo Android 9.0 Pie.