Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro: i nuovi top di gamma dell’azienda cinese

Dopo una lunga serie di indiscrezioni, arrivano sul mercato i nuovi Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro; due smartphone top di gamma che montano il potente processore HiSilicon Kirin 980, un octa core a 2,6 GHz.

Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro si differenziano però per la dotazione di memoria con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna per Huawei Mate 20, mentre il Mate 20 Pro vanta 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Le differenze proseguono sugli schermi sempre dotati di notch; Huawei Mate 20 adotta un display LCD da 6,53 pollici Full HD+, mentre Mate 20 Pro un OLED curvo da 6,39 pollici Quad HD+, entrambi con HDR. In quest’ultimo modello troviamo inoltre un lettore di impronte ultrasonico posto tra il vetro protettivo ed il display.

Proseguiamo con l’avanzato comparto fotografico partendo dal Huawei Mate 20 che monta al posteriore un sensore principale da 12 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 2x ottico e un sensore grandangolare da 16 MP. Sul frontale troviamo, invece, una fotocamera da 24 megapixel. Sensore che troviamo anche sul Mate Pro (con sblocco dello smartphone tramite riconoscimento 3D del volto) che monta invece al posteriore una camera principale da 40 MP, un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom 3x ottico e 5x ibrido ed un sensore grandangolare da 20 megapixel. Simile la capacità della batteria, 4.000 mAh per Mate 20, 4.200 mAh per Mate 20 Pro.

Non dimentichiamo il sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia personalizzata EMUI 9.0.

Terminiamo con i prezzi, Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro sono disponibili nelle colorazioni Midnight Blue, Black, Twilight a 799 euro per il modello più piccolo; prezzo che sale a 1.099 euro per il Mate 20 Pro, disponibile anche nella colorazione Emerald Green. Per chi lo acquisterà nel periodo promozionale di lancio (dal 17 al 29 Ottobre) ci sarà in omaggio un Huawei Watch GT, (199 euro) ed un caricabatterie wireless (59,99 euro).