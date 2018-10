LG V40: arriva sul mercato lo smartphone con 5 fotocamere

Dopo i rumor di qualche tempo fa, debutta ora sul mercato il nuovo LG V40 ThinQ; uno smartphone che vanta complessivamente ben 5 fotocamere. Al posteriore troviamo, infatti, un sensore da 16MP grandangolare a 107 gradi, uno da 12MP standard ed un altro da 12MP tele con zoom ottico 2x. Sul lato frontale sono invece state inserite una coppia di fotocamere da 8+5 MP, quest'ultima di tipo grandangolare.

Le camere posteriori saranno in grado di scattare tre foto contemporaneamente lasciando poi all'utente la scelta di quella migliore. LG ha anche introdotto le modalità Cine Shot, che anima una parte dell’immagine, 3D Light Effect che aggiunge effetti di illuminazione professionali e le opzioni Makeup Pro e Custom Backdrop dedicate ai selfie.

Non mancherà infine l'intelligenza artificiale ThinQ capace di identificare scenari o soggetti e applicare impostazioni e filtri automaticamente.

Completiamo l’analisi delle caratteristiche tecniche ricordando lo schermo da 6,4” QHD+, la CPU Qualcomm Snapdragon 845 e la memoria con 6 GB di Ram e fino a 128 GB di storage.

Citiamo infine la batteria da 3.300 mAh ed il sistema operativo Android 8.1 Oreo.

LG V40 sarà presto disponibile in USA a 900 dollari. LG non ha comunicato prezzo e disponibilità di questo smartphone per l’Italia.