Michael Kors lancia uno smartwatch ispirato all’iconico Runway

Michael Kors ha presentato il suo nuovo Access Runway, uno smartwatch ispirato all’omonimo e iconico orologio del marchio a stelle e strisce.

Un modello dal design inconfondibile dotato di display circolare touchscreen e spinto da un processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100.

Un prodotto completo dotato di GPS, cardiofrequenzimetro e resistenza alle immersioni fino a 3 ATM. Ricordiamo inoltre l’NFC per i pagamenti contactless tramite Google Pay ed il sistema operativo Wear OS.

Il nuovo smartwatch Runway arriverà sul mercato entro il mese di agosto in diverse versioni, che si differenziano per il materiale del cinturino (acciaio inossidabile o silicone) e per le varie colorazioni disponibili, con prezzi da 329 a 479 euro.