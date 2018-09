Motorola One: un nuovo ed interessante smartphone di fascia media

Sbarca in Italia il nuovo Motorola One, un device che si distingue per la presenza di Android One; si tratta di una versione stock del sistema operativo di Google che garantisce aggiornamenti per almeno tre anni. La versione di Android a bordo è la 8.1 Oreo, ma sarà presto disponibile Pie e Motorola ha persino promesso l’aggiornamento ad Android Q.

Non manca inoltre il supporto a Google Lens, app che tramite l’intelligenza artificiale consente di ricevere informazioni su ciò che si inquadra con la fotocamera.

Motorola One vanta, inoltre, un display LCD da 5,9 pollici con risoluzione HD+ e rapporto 19:9 con l’ormai immancabile notch che ospita la fotocamera anteriore da 8 MP.

Sul retro troviamo, invece, un doppia camera da 13 MP+ 2 MP ed il sensore per il riconoscimento delle impronte.

Cuore di questo smartphone è il processore Snapdragon 625 di Qualcomm; un octa-core a 2GHz affiancato da 4GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD. Ricordiamo, infine, la batteria da 3.000 mAh con ricarica rapida ed il prezzo di listino di 299,99€.