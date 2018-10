Nokia 7.1: un nuovo smartphone di fascia media dall’evoluto display

Lo smartphone Nokia 7 si evolve in una nuova versione che si distingue per il suo evoluto schermo dotato di tecnologia PureDisplay, che promette un elevato contrasto, maggiore chiarezza e colori più reali con il supporto ai contenuti in HDR su YouTube, Netflix ed Amazon Prime. Scendendo nel dettaglio si tratta di un IPS con notch da 5.84” full HD+ e risoluzione di 1.080 x 2.244 pixel.

Proseguiamo l’analisi tecnica ricordando il processore Qualcomm Snapdragon 636 e la memoria con 3 GB di Ram e 32 GB di storage espandibile. Citiamo, inoltre, la doppia fotocamera al posteriore da 12 + 5 MP con ottiche Zeiss ed il sensore anteriore da 8 MP.

Il Nokia 7.1 è un dual Sim con batteria da 3060 mAh e sistema operativo Android 8.1 (Android One).

Questo smartphone è in uscita sul mercato nei colori Gloss Steel e Gloss Midnight Blue, al prezzo di 359 euro.

Scopri di più su Amazon