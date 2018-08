Pocophone F1: un conveniente smartphone top di gamma

Pocophone F1 è uno smartphone che si è fatto subito notare, non solo per il suo particolare nome, ma anche per l'eccezionale rapporto qualità/prezzo. Si tratta infatti di un device top di gamma venduto ufficialmente in Italia da Xiaomi ad un prezzo di listino poco superiore ai 300 euro.

Sul Pocophone F1 troviamo, infatti, un potente processore Qualcomm Snapdragon 845 con sistema di raffreddamento LiquidCool ed un’ampia dotazione di memoria che arriva fino a 128 GB di storage con 6 GB di Ram.

Non delude neanche lo schermo, un 6,18 pollici in formato 18:9 con notch, cornice ridotta e risoluzione FHD+. Di fascia alta anche il comparto fotografico con un doppio sensore al posteriore 12 MP + 5MP e sul frontale una camera da ben 20 MP.

Citiamo inoltre la batteria da 4000 mAh ed il sistema operativo Android Oreo 8.1 (in arrivo l'aggiornamento ad Android P).

Pocophone F1 sarà disponibile ufficialmente in Italia, tramite le maggiori catene di elettronica e sull’e-shop ufficiale di Xiaomi, a partire dal 30 agosto nella versione da 64GB a 329 euro, mentre la variante da 128GB avrà un prezzo di listino di 399 euro.