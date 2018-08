Samsung Galaxy Note 9 ufficiale: caratteristiche e prezzo

Dopo le corpose anticipazioni dei giorni scorsi, arriva finalmente sul mercato il nuovo Samsung Galaxy Note 9; un phablet con schermo Super Amoled da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ (2960x1440 pixel), spinto da un processore octa-core Exynos 9810. Ampia la dotazione di memoria con due versioni disponibili da 6/8GB di RAM e 128/512 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 512 GB.

Passando al comparto fotografico, al posteriore troviamo due sensori da 12MP (f/1.5/2.4) + 12MP (f/2.4), con la fotocamera frontale da 8MP.

Ricordiamo inoltre la batteria da 4000 mAh, la certificazione IP68 ed il sistema operativo Android 8.1 Oreo (lo smartphone verrà presto aggiornato ad Android 9.0 Pie).

Concludiamo con il pennino che si evolve adottando la tecnologia Bluetooth. Sarà ora possibile utilizzarlo come una sorta di telecomando durante una presentazione o per scattare foto.

Infine i prezzi, il Samsung Galaxy Note 9 sarà acquistabile dal prossimo 24 agosto a partire da 1029 euro per la versione da 6/128GB; prezzo che salirà a 1279 euro per la variante da 8/512GB. Questo phablet sarà inoltre disponibile nelle colorazioni Midnight Black, Lavender Purple, Metallic Copper e Ocean Blue.

