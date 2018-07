Samsung Galaxy Note 9: ecco il possibile prezzo

Arrivano nuove informazioni sul prossimo top di gamma della Casa coreana che sarà commercializzato in Italia il 24 agosto in tre colorazioni, nero, lavanda e blu.

Samsung Galaxy Note 9 sarà, ovviamente, accompagnato dall’utile pennino realizzato in un’appariscente colorazione gialla e dotato di collegamento Bluetooth; tecnologia che consentirà nuove funzionalità come scattare fotografie a distanza.

Galaxy Note 9 sarà disponibile in due varianti di memoria da 128 GB e 512 GB, con display da 6,4 pollici e supporto alla Samsung DeX ( basetta in grado di trasformare lo smartphone in un PC), venduta separatamente.

Infine il prezzo, il prossimo top di gamma della Casa coreana dovrebbe avere un prezzo di 1029 euro per il modello base e di 1279 euro per la versione con memoria da 512 GB.