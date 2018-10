Samsung Galaxy S10: nuove indiscrezioni su fotocamere e display

Dopo il lancio del Note 9, Samsung si concentra ora sull’S10 che probabilmente si distinguerà nettamente dall’S9 sotto vari aspetti. Secondo gli ultimi rumor, il prossimo smartphone top di gamma dell’azienda coreana avrà sul retro ben tre fotocamere: la principale da 12 megapixel con apertura variabile f1.5 / 2.4, un sensore da 16 megapixel con apertura f1.9 ed un campo visivo di 123 gradi ed infine un altro sensore da 13 megapixel con apertura f2.4.

L’S10 avrà, inoltre, uno schermo con risoluzione di 1440x3040 pixel, più allungato, con un aspect ratio di 19:9 e cornici in basso e in alto più sottili. Samsung dovrebbe, inoltre, lanciare sul mercato tre varianti di questo smartphone con display da 5.8 pollici, 6.1 e 6.4 pollici.

Il Samsung S10 dovrebbe infine vantare un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali inserito direttamente all’interno del display (solo nelle versioni più grandi) ed il supporto alla connettività 5G.