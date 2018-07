Samsung Galaxy S10: 3 modelli per fare concorrenza a iPhone X

Arrivano le prime indiscrezioni sul prossimo top di gamma di Samsung che come l’iPhone 2018 verrà realizzato in tre diversi versioni.

Scendendo nel dettaglio, il Samsung Galaxy S10 sarà prodotto in tre differenti modelli con schermo da 5.8, 6.1 e 6.4 pollici.

Le configurazioni da sei pollici adotteranno un’innovativa tecnologia che consentirà di integrare lo scanner di impronte digitali direttamente nel display. Il tradizionale sensore al posteriore rimarrà solo nel modello da 5,8” che diventerà quindi il modello base della gamma dell’S10.

Interessanti novità anche per quanto riguarda le fotocamere, i nuovi top di gamma del colosso coreano potrebbero avere ben tre fotocamere al posteriore, con l'aggiunta di un obiettivo grandangolare.

Infine il design, il nuovo S10 non utilizzerà il notch, la famosa tacca sullo schermo introdotta da iPhone X, sempre più diffusa anche sui device Android.