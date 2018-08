Samsung Galaxy Watch: un evoluto smartwatch anche con Lte

Il Samsung Galaxy Watch è la seconda novità estiva del colosso coreano dopo il nuovo Note 9. Si tratta di un completo smartwatch disponibile in due varianti con cassa da 46mm o da 42mm e dotato di display circolare Super Amoled e vetro Gorilla Glass DX+ con diagonale da 1,3" e 1,2" e risoluzione di 360 x 360 pixel. Cuore di questo wearable è il SoC Exynos 9110 dual core a 1,15 GHz, con 4GB di memoria interna e Ram che arriva a 1,5 GB.

Non dimentichiamo la batteria da 472 mAh per la versione da 46mm e da 270 mAh per quella da 42mm.

Entrambe la varianti verranno commercializzate anche in versione Lte, tecnologia che consentirà la gestione di chiamate, messaggi e connessioni dati senza utilizzare uno smartphone.

Non manca la certificazione IP68 e tutte le funzionalità legate al monitoraggio dell'attività fisica con un completo sistema di analisi del sonno.

Citiamo inoltre il sistema operativo basato su Tizen in versione 4.0 e la compatibilità con smartphone dotati di iOS e Android.

Il Samsung Galaxy Watch sarà disponibile in Italia dal 7 settembre in diverse colorazioni per cassa e cinturino, ad un prezzo a partire da 309 euro.