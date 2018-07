Samsung brevetta un innovativo smartphone con display anche sul retro

Una richiesta di brevetto di Samsung presentata al WIPO (l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale) illustra una nuova idea di smartphone dalla forma davvero originale.

Gli ingegneri della Casa coreana hanno infatti progettato un cellulare con uno schermo in grado di curvarsi sul lato superiore arrivando fino al retro. Un cellulare quindi con due display, ma con una sola fotocamera, montata al posteriore.

Questo progetto prevede infatti di utilizzare lo schermo e la camera sul retro anche per i selfie, rendendo quindi inutile un sensore fotografico sul frontale.

Inoltre nella zona superiore del display possono essere visualizzate le notifiche, i comandi di alcune app (come ad esempio il player musicale) ed un'area per effettuare uno swipe per sbloccare lo smartphone.

Infine lo schermo secondario può essere sfruttato per mostrare immagini che catturino l’attenzione dei bambini mentre li si sta fotografando.