TP-Link Neffos C9A e X9: smartphone dal prezzo contenuto fino a 6 pollici

TP-Link ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano di due nuovi smartphone, Neffos C9A e Neffos X9; prodotti interessanti, con un ampio schermo e dal prezzo contenuto.

Neffos C9A è un prodotto entry-level con display da 5,45″ HD+ 18:9, Cpu MediaTek MT6739 quad core, affiancata da 2 GB di Ram e con una memoria interna da 16 GB, espandibile tramite microSD fino a 128 GB.

Non delude la fotocamera posteriore da 13 megapixel e quella frontale da 5 megapixel.

Ricordiamo, inoltre, il sofisticato sistema di Face Unlock che si affianca al sensore di impronte digitali e la presenza di tre slot per due Sim e la microSD.



Neffos X9 si caratterizza, invece, per la presenza di un ampio display da 5,99 pollici HD+ e per una Dual Camera posteriore (13 + 5 megapixel), con un sensore frontale da 8 MP.

Si tratta di uno smartphone dal design elegante con una scocca in policarbonato impreziosita da profili metallici con all’interno un SoC MediaTek MT6750 quad core, affiancato da 3 GB di Ram e 32 GB di storage espandibile.

Entrambi i modelli dispongono della nuova interfaccia NFUI 8.0 e del sistema operativo Android 8.1 Oreo.

Neffos X9 e Neffos C9A sono in vendita, rispettivamente al prezzo al pubblico di 179,99 € ed 119,99 €.

Neffos X9 è disponibile nelle colorazioni Space Black e Moolight Silver, mentre Neffos C9A nelle varianti Cloudy Grey e Moonlight Silver.