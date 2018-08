WhatsApp, ecco la videochiamata di gruppo fino a 4 persone

Arriva finalmente su WhatsApp la videochiamata di gruppo, funzione annunciata in occasione dell'evento F8 organizzato da Facebook lo scorso maggio e ora disponibile a livello globale sui device iOS e Android.

Grazie a questa funzione sarà, quindi, possibile effettuare una videochiamata con al massimo 4 persone. Per utilizzare questa nuova funzionalità basterà semplicemente avviare una videochiamata con un altro utente e toccare sul tasto "aggiungi partecipante" per inserire altre persone nella conversazione.

Questa nuova feature sarà inoltre utilizzabile anche in condizioni di ricezione non ottimali e con connessioni ad internet deboli ed inoltre supporterà, come i messaggi, la crittografia end-to-end.