Le migliori app per le vacanze

Siete già in spiaggia o state partendo per le vacanze? Ecco allora cinque utili applicazioni che non possono mancare sul vostro smartphone. App che possono evitare spiacevoli inconvenienti oppure rendere più belle le vostre ferie.

Sugli store di Google e Apple è infatti possibile trovare applicazioni, anche gratuite, utili per un’ottima abbronzatura o che aiutano a rilassarsi. Software in grado di consigliarvi la migliore spiaggia nelle vicinanze o utili per fare le valigie.

1. UVLens

UVLens - UV Index è un’app gratuita disponibile per smartphone con sistema operativo Android e iOS utile per evitare spiacevoli scottature durante una giornata di mare. Questa app sfrutta infatti gli indici UV per segnalare i momenti più pericolosi della giornata e quelli ideali per abbronzarsi. Un software che si adatta alla nostra pelle, dalla grafica curata e di facile utilizzo.

2. Packpoint

Al secondo posto della nostra classifica troviamo Packpoint; un’app gratuita per iOS e Android che ci aiuta a fare le valigie mostrando una lista di oggetti da non dimenticare a casa.

Un completo software che si adatta alla nostra tipologia di viaggio e alla varie attività previste e che include anche le condizioni meteo della nostra destinazione.

3. Your Beach - On the Beach Holiday App

Your Beach è un’app per Android che vi aiuterà a trovare la migliore spiaggia per le vostre vacanze. Software che offre anche il servizio di prenotazione di sdraio ed ombrelloni ed include anche la ricerca dei ristoranti. Per device Apple vi consigliamo, invece, On the Beach Holiday App dalle caratteristiche simili.

4. Sidekix

Sidekix è un’app per pianificare i migliori percorsi a piedi in oltre 100 città del mondo. Un software gratuito utile per esplorare luoghi sconosciuti seguendo un itinerario basato sui propri interessi (cibo, shopping, vita notturna e altro ancora). App gratuita disponibile per iOS e Android, purtroppo non in italiano.



5. Cruciverba

Un’app per il cruciverba non può assolutamente mancare sul vostro smartphone. Su Android e iOS è possibile trovare numerose applicazioni, anche gratuite, con all’interno centinaia di cruciverba diversi con vari livelli di difficoltà.