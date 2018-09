Apple Watch 4: nuovo design ed inedite funzionalità

Oltre ai nuovi iPhone, Apple ha anche presentato l'ultima generazione di Apple Watch. Un modello completamente nuovo che si differenzia dalle passate edizioni per uno schermo più grande del 35% sul modello più piccolo ora con una cassa da 40mm, e del 32% sulla versione più grande che arriva a 44mm.

Dimensioni maggiorate che hanno consentito un’evoluzione dell’interfaccia dell’orologio in grado di ospitare più applicazioni e strumenti, con widget e Watch Faces dinamiche dotate di sfondo animato.

Interessanti novità anche per quanto riguarda il processore con l’arrivo del nuovo S4, un SoC dual core dalla potenza doppia rispetto al vecchio modello.

Vengono inoltre introdotte nuove funzionalità con il debutto del sensore in grado di rilevare la caduta dell’utente. Scendendo nel dettaglio, se Apple Watch 4 rileva una caduta invia immediatamente una notifica e se non riceve un risposta da parte dell'utente entro 60 secondi, chiama automaticamente un numero di emergenza predefinito.

Ricordiamo, infine, il sensore per effettuare un elettrocardiogramma in 60 secondi con i dati raccolti che possono essere inviati al proprio medico.

Concludiamo con i prezzi. Apple Watch 4 sarà disponibile in preordine dal 14 settembre, nelle finiture silver gold, space grey e gold stainless, con prezzi a partire da 439 euro per il modello con GPS e 539 euro per la variante dotata di LTE, entrambi nelle versioni da 40mm.