BlackBerry KEY2 Lite (LE): un nuovo smartphone con tastiera fisica

BlackBerry continua ad espandere la sua gamma e dopo il Key2, presentato qualche tempo fa, è ora la volta del Key2 Lite (LE); un device che riprende gran parte delle caratteristiche del fratello maggiore, ma con una potenza ridotta. A bordo di questo device ci sarà infatti un processore Qualcomm Snapdragon 636, affiancato da 4GB di RAM e 32/64GB di memoria interna.

Non mancherà inoltre una doppia fotocamera sulla scocca posteriore da 13 + 5MP ed una batteria da 3000 mAh.

Cambiamenti anche nella tastiera, più simile a quella del KeyOne, che purtroppo non potrà essere utilizzata come trackpad; comoda funzione presente sugli altri due smartphone di BlackBerry.

BlackBerry Key2, in versione Lite, dovrebbe essere disponibile nelle colorazioni rosso, blu e rame a fine agosto/inizio settembre.