Le migliori custodie per iPhone X e Xs

1. Spigen Ultra Hybrid Cover

Al primo posto della nostra classifica si posiziona la Spigen Ultra Hybrid Cover, disponibile in varie colorazioni. Una custodia con protezioni agli angoli e posteriore trasparente, sottile, dal buon grip e compatibile con la tecnologia di ricarica wireless.

2. ESR Cover

Sul secondo gradino del podio troviamo la ESR Cover, una custodia morbida acquistabile in vari colori. Un modello con uno spessore di un solo millimetro, con bordi rialzati che aiutano a proteggere lo schermo e le fotocamere posteriori. Non manca, infine, la compatibilità con la ricarica wireless della batteria.

3. Joyguard Cover

La custodia di Joyguard adotta una struttura laterale in TPU ed un retro trasparente. Una cover resistente che non ingiallisce con il tempo, dotata di piccoli cuscini d’aria agli angoli utili per proteggere l'iPhone da urti e cadute.

4. Caseza Cover

La cover a libro di Caseza è realizzata in pelle sintetica e consente anche il posizionamento in orizzontale dello smartphone. Questa custodia vanta anche un look curato ed elegante, un sistema di chiusura magnetico, uno spessore ridotto ed una piccola tasca per carte di credito e biglietti da visita.

5. Tendlin Cover

Da Tendlin un’elegante custodia in pelle e silicone, dallo spessore ridotto. Una cover che fornisce un elevato grip con bordi rialzati per la protezione dello schermo. Facile da installare e rimuovere, senza danneggiare o graffiare lo smartphone, questa custodia vanta anche un peso contenuto ed una protezione per le camere posteriori.

