Google Pixel 3 XL: il nuovo top di gamma del colosso di Mountain View

Il Google Pixel 3 XL non ha praticamente più segreti; arriva infatti dalla Russia l'unboxing completo di questo nuovo smartphone top di gamma che, come molti altri modelli Android, adotterà il famoso notch sul display.

Tacca dalle generose dimensioni inserita in uno schermo da ben 6,7 pollici con risoluzione di 2.960 x 1.440 pixel. Cuore di questo device sarà un processore Qualcomm Snapdragon 845 affiancato da 4 GB di Ram e 64 GB di memoria interna.

Al posteriore sarà presente un’evoluta fotocamera 12,2 MP, mentre all'anteriore ci sarà un sensore da 8,1 MP.

Non dimentichiamo il sistema operativo Android 9 Pie e la batteria da 3.430 mAh.

Al livello estetico spicca la doppia finitura posteriore con il tasto di accensione in verde chiaro.

Google Pixel 3 XL verrà presentato ufficialmente il prossimo 4 ottobre.