iPhone Xs, Xs Max e Xr: Apple svela i suoi nuovi smartphone

Dopo una lunga attesa e tantissimi rumors ecco la nuova generazione di iPhone. Quest’anno il colosso di Cupertino ha presentato tre diversi modelli denominati Xs, Xs Max e Xr. Device che riprendono il design dell’iPhone X con bordi sottili attorno allo schermo, dotato sempre di notch. Smartphone di fascia alta che presentano, però, importanti innovazioni a livello hardware con un nuovo processore ed un evoluto comparto fotografico.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone.

Tre modelli con schermo fino a 6,5 pollici

Scendendo nel dettaglio sull’iPhone Xs troviamo sempre un display OLED da 5,8’’ con risoluzione di 2436×1125 pixel a 458 ppi con supporto ad HDR e Face ID.

Sull’Xs Max è, invece, presente uno schermo più grande che arriva a ben 6,5 pollici, sempre OLED a 458 ppi.

L’iPhone Xr è il nuovo device “entry level” di Apple, una versione più economica che si differenzia per lo schermo dotato di tecnologia LCD da 6,1 pollici con risoluzione di 1792 x 828 (326 ppi) senza 3D Touch. L’XR adotta inoltre una scocca in alluminio, disponibile in sei colori, al posto di quella in vetro presente su Xs e Xs Max.

Nuovo processore A12 Bionic

Interessanti novità arrivano dal processore con il debutto del potentissimo A12 Bionic realizzato con un processo produttivo a 7 nanometri e presente su tutti i nuovi iPhone. Un SoC a sei core con una inedita GPU ed un nuovo chip dedicato all’Intelligenza Artificiale. L’A12, secondo le dichiarazioni di Apple, garantirà un aumento di prestazioni del 30% nell'apertura delle app; arriveranno, inoltre, nuovi giochi dalla grafica sbalorditiva ed avanzate applicazioni dedicate alla realtà aumentata.

Fotocamere aggiornate

iPhone Xs e Xs Max presentano aggiornamenti anche nel comparto fotografico sempre formato da una coppia di camere da 12 MP. Cambia però il sensore della fotocamera grandangolare che può contare ora su pixel di dimensioni più grandi con un miglioramento della resa generale in condizioni di scarsa luce.

iPhone Xr si differenzia dagli altri due modelli per la presenza di un sola camera da 12 MP grandangolare, dotata di stabilizzatore ottico, apertura f/1.8 e pixel più grandi. Sensore che potrà però contare su evolute funzioni come la modalità Ritratto ed il controllo della profondità di campo.

Prezzi, versioni e disponibilità in Italia



Terminiamo con i prezzi dei nuovi iPhone. Si parte da 1.189 euro per iPhone Xs dotato di 64GB di memoria. Sono inoltre disponibili le varianti da 256 GB a 1.359 euro e 1.589 euro per il taglio di memoria da 512GB.

iPhone Xs Max parte, invece, da 1.289 euro per il modello da 64 GB che salgono a 1.459 euro per la variante da 256 GB e 1.689 euro per il top di gamma da 512GB.

iPhone Xs e iPhone Xs Max saranno disponibili in preordine in Italia dal 14 settembre.

Concludiamo con Xr in preordine in Italia dal 19 ottobre con prezzi a partire da 889 euro per il modello da 64 GB, 949 euro per la variante da 128 GB e 1.059 euro per la versione da 256 GB.