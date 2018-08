iPhone 2018: data di presentazione e nuovi modelli Xs

Ormai è ufficiale, i prossimi iPhone verranno presentati il 12 settembre. Con tutta probabilità il colosso di Cupertino lancerà tre diversi modelli. I primi due, denominati iPhone Xs ed iPhone Xs Plus, con display OLED e dotati rispettivamente di uno schermo da 5,8″ e 6,5″ . Ci sarà inoltre un terzo iPhone che riprenderà il design degli altri due modelli, ma con display da 6,1” LCD ed un prezzo inferiore.

Dalla Rete arriva, inoltre, la prima immagine rubata dei nuovi smartphone di Apple che anticipa un’inedita colorazione in oro delle cornici in acciaio.

Secondo gli ultimi rumor, all’evento del prossimo 12 settembre verrà anche presentato l’Apple Watch Series 4 che dovrebbe montare un display più largo del 15% con una cassa più sottile. Durante l’evento ci potrebbero essere inoltre ulteriori novità su nuovi iPad Pro e forse anche sui nuovi Mac.