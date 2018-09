iOS 12: le principali novità del nuovo sistema operativo di Apple

Il colosso di Cupertino lancia il suo nuovo sistema operativo che promette di far tornare fluidi e scattanti anche i modelli di iPhone e iPad più vecchi grazie ad un migliorato sistema di gestione della CPU.

Non mancano inoltre inedite funzionalità come il “Tempo di Utilizzo” che comunica all’utente quanto sta usando il suo dispositivo Apple. Funzione utile per montare l’uso dei device da parte dei bambini.

Arriva, inoltre, la nuova modalità “Non Disturbare” in grado anche di ridurre la luminosità dello schermo e nascondere le notifiche nella schermata di blocco durante le ore notturne.

Citiamo poi le nuove Animoji, Memoji (personalizzabili col proprio volto), nuovi filtri per la fotocamera e miglioramenti nella gestione delle notifiche e a Siri.

iOS 12 introduce anche interessanti novità relative al mondo della realtà aumentata con la nuova applicazione denominata “Metro” in grado di misurare gli oggetti inquadrati dalla fotocamera di iPhone e iPad.

Infine la compatibilità; iOS 12 può essere installato su iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5s, iPad Pro 12.9 (prima e seconda generazione), iPad Pro 10.5, iPad Pro 9.7, iPad sesta generazione, iPad Air 2, iPad Air, iPad quinta generazione, iPad Mini 4, iPad Mini 3, iPad Mini 2, iPod touch sesta generazione. E’ inoltre già presente sui nuovi iPhone Xs, Xs Max e Xr.