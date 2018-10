Le migliori pellicole protettive per iPhone XS e iPhone X

Dopo la nostra classifica delle migliori custodie per iPhone X e XS è ora venuto il momento di scoprire quali sono le più interessanti pellicole per gli smartphone di Apple. Prodotti in grado di proteggere il display di iPhone X e XS da urti e graffi, facili da installare e dall’elevata trasparenza.

1. G-Color

Al primo posto della nostra classifica troviamo un prodotto di G-Color, in vetro temperato 9H. Un modello compatibile con le cover, semplice da installare e accompagnato da vari accessori utili al montaggio sullo schermo dell’iPhone. Nella confezione sono incluse 3 pellicole per il frontale e due per il posteriore in plastica.

2. Spigen

Il secondo gradino del podio è occupato da un prodotto realizzato da Spigen; una pellicola in resistente vetro temperato di tipo 9H, dall’elevata trasparenza. Un modello che si applica con facilità, con bordi neri e che non disturba il funzionamento del touchscreen.

3. Syncwire

Da Syncwire una pellicola in vetro temperato 9H che, secondo le dichiarazioni del produttore, è in grado di resistere senza danni all'urto di una pallina di acciaio di 64g da 1 metro di altezza. Un prodotto che non lascia bolle, fornito di kit d’installazione con 3 salviettine imbevute di alcool, 3 panni in microfibra e 5 adesivi per la rimozione della polvere. Nelle confezione sono inoltre presenti 3 pellicole.

4. EasyULT

EasyULT propone un modello realizzato sempre in vetro temperato 9H, semplice da montare e ad alta trasparenza, grazie allo spessore di soli 0,26 millimetri. Un prodotto inoltre dall’elevata durezza che include nella confezione tre pellicole con kit di pulizia dello schermo.

5. Sparin

Al quinto posto della nostra classifica troviamo un modello di Sparin; una pellicola semplice da montare e compatibile con le cover, realizzata in vetro temperato 9H, infrangibile e antigraffio. Tra le altre caratteristiche citiamo lo spessore di 0,26 millimetri, l’elevata nitidezza e la presenza di tre pellicole nella confezione.

