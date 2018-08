Le migliori smartband economiche

I fitness tracker sono device indossabili sempre più apprezzati dal mercato; piccoli bracciali dotati anche di display, in grado di raccogliere vari tipi di informazioni sulla nostra attività fisica come i passi, le calorie consumate ed il battito cardiaco.

Dati che vengono inviati via Bluetooth al nostro cellulare e mostrati nel dettaglio all'interno di app dedicate. Prodotti dalla lunga autonomia, compatibili con molti sport diversi come corsa, nuoto, bici e altro ancora.

Scopriamo, quindi, quali sono le più interessanti smartband economiche del 2018.

1. Xiaomi Mi Band 3

Da poco arrivata sul mercato, la Mi Band 3 di Xiaomi si posiziona al vertice della nostra classifica grazie al suo elevato rapporto qualità/prezzo. Un prodotto altamente personalizzabile grazie ai numerosi cinturini disponibili, resistente ai liquidi e alla polvere e dotato di uno schermo Oled monocromatico. Non manca la rilevazione continua del battito cardiaco, il monitoraggio del sonno e la possibilità di consultare le notifiche provenienti dallo smartphone. Ricordiamo infine l’autonomia elevata e la completa app dedicata.

Scopri di più su Amazon



2. Honor Band 3

Honor Band 3 è un’economica e completa smartband dotata di display curvo Oled da 0,91 pollici con tasto fisico centrale touch. Un prodotto dotato di un sensore per il monitoraggio continuo del battito cardiaco ed un’autonomia che arriva a 10 giorni. Non manca la possibilità di ricevere gli avvisi delle notifiche, un accelerometro a 3 assi ed un sensore ad infrarossi che riconosce quando si sta indossando il dispositivo, con la possibilità di monitorare anche la qualità del sonno. Ricordiamo infine le tre colorazioni disponibili e la resistenza ai liquidi.

Scopri di più su Amazon

3. Amazfit Cor

L’Amazfit Cor vanta una cassa impermeabile fino a 5 ATM realizzata in acciaio, un ampio display LCD da 1,23 pollici touchscreen protetto da vetro Gorilla Glass ed una batteria da 170 mAh capace di garantire un’autonomia di 10/12 giorni. Questo wearable offre anche il rilevamento automatico del sonno, le previsioni del tempo per 7 giorni e la possibilità di consultare le notifiche dello smartphone (SMS, chiamate, e-mail e altro ancora).

Scopri di più su Amazon

4. Garmin Vivofit 4

La Vivofit 4 di Garmin si distingue per il piccolo display a colori e l’autonomia che arriva ad un anno. Dotato di cinturini in gomma intercambiabili, questo wearable è impermeabile fino a 5 atm e vanta inoltre la tecnologia Garmin move iq 2.0 per il riconoscimento automatico delle attività fisiche. Ricordiamo, infine, il monitoraggio del sonno e la completa app dedicata.

Scopri di più su Amazon



5. Fitbit Alta

Fitbit Alta spicca per il suo design curato con la cassa in alluminio ed il cinturino in silicone disponibile in varie colorazioni. Bracciale che può essere anche sostituito con modelli in metallo o pelle.

Un prodotto dotato delle classiche funzioni di monitoraggio dell’attività giornaliera (passi, distanza, calorie bruciate, ecc) con un display Oled touch che consente anche di controllare le notifiche provenienti dal cellulare (chiamate/SMS/calendario).

Citiamo, inoltre, il riconoscimento automatico dell’allenamento SmartTrack ed il monitoraggio del sonno.

Scopri di più su Amazon

Scopri tutti i vantaggi di Amazon Prime: iscriviti e usalo gratis per 30 giorni!