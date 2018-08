Fossil Q Venture HR e Q Explorist HR: eleganti smartwatch con Wear OS

Arriva la quarta generazione di smartwatch Fossil; due modelli denominati Q Venture HR e Q Explorist HR, dotati rispettivamente di cassa da 40 e 45 mm.

Prodotti equipaggiati con il sistema operativo Wear Os, dalle caratteristiche complete. Al loro interno troviamo infatti il sensore per il battito cardiaco, integrato con Google Fit, e il modulo NFC, utilizzabile anche nei pagamenti digitali mediante Google Pay. Ricordiamo inoltre il GPS, utile a tracciare qualsiasi tipo di attività sportiva e il processore Snapdragon Wear 2100.

Non dimentichiamo l’autonomia della batteria che dovrebbe superare le 24 ore, la resistenza all’acqua fino a 3ATM, i 4 GB di memoria interna e la connettività Bluetooth 4.1 LE.

Entrambi gli smartwatch saranno disponibili a partire dal 26 agosto in diverse colorazioni, con cinturino in acciaio o pelle ed un prezzo a partire da 279 euro.