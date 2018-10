Poptel P60: un nuovo smartphone resistente agli urti

Gli smartphone rugged sono cellulari sempre più diffusi sul mercato, capaci di sopravvivere senza danni ad urti, cadute e a lunghe immersioni in acqua. L’ultimo arrivato in questo settore è il P60 di Poptel, un nuovo brand giunto di recente sul mercato e specializzato in questa particolare tipologia di prodotti.

Il Poptel è un device certificato IP68, totalmente protetto contro polvere, sabbia ed in grado di resistere ad immersioni in acqua fino ad un metro di profondità. Un device dotato di frame in metallo e di generose protezioni di plastica.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, sul P60 troviamo uno schermo da 5,7” FHD+ con vetro Corning Gorilla glass ed un processore Helio P23, dotato di otto core e affiancato da un'ampia dotazione di memoria con 6 GB di Ram e ben 128 GB di storage. Interessante anche il comparto fotografico formato da una coppia di sensori al posteriore da 16+5 MP ed il sistema operativo Android 8.1. Non manca, infine, il sensore per le impronte e lo sblocco tramite riconoscimento facciale.

Poptel non ha ancora reso noto il prezzo di listino del P60 ed il suo arrivo sul mercato.