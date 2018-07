Da Samsung, il display per smartphone indistruttibile

Dal colosso coreano arriva un nuovo pannello OLED flessibile ed infrangibile. Un display che verrà utilizzato non solo su smartphone, ma anche nei sistemi di infotainment delle auto, in dispositivi destinati ad uso militare, nelle console da gioco portatili, nei notebook e sui i tablet destinati alle scuole.

Scendendo nel dettaglio, si tratta di uno schermo testato dagli Underwater Laboratories (società di test ufficiale del Dipartimento del Lavoro USA), capace di resistere senza danni e per ben 26 volte ad una caduta da un'altezza di 1,2 metri. Inoltre il pannello è stato in grado di funzionare a temperature estreme, da -32 a 71° C. Infine è uscito integro anche da una caduta da 1,8 metri.

Per raggiungere questi risultati, Samsung ha utilizzato un substrato infrangibile a cui è poi stata applicata una copertura plastica flessibile al posto del vetro.

Questo nuovo pannello OLED potrebbe debuttare sul prossimo Galaxy S10 e sul Galaxy X, il primo smartphone pieghevole con display flessibile del colosso sudcoreano.