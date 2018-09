Samsung Galaxy A7 (2018): il primo Samsung con 3 fotocamere posteriori

Samsung Galaxy A7 (2018) è il primo device dell'azienda coreana dotato di ben tre fotocamere posteriori. Si parte dal sensore principale da ben 24 megapixel, f/1.7 affiancato da una camera da 8 megapixel grandangolare a 120° ed infine un sensore da 5 megapixel, f/2.2, per la profondità di campo. Non delude neanche la camera frontale, sempre da 24 MP, in grado di combinare quattro pixel in uno per avere scatti più luminosi; camera accompagnata da un flash dedicato.

Questo smartphone di fascia media vanta, inoltre, uno schermo da 6” full HD+ (1.080 x 2.220 pixel) di tipo Super AMOLED affiancato da un processore octa-core a 2,2 GHz.

Non delude neanche la memoria con 4/6 GB di Ram e 64/128 GB di storage, espandibile tramite microSD.

Non dimentichiamo la batteria da 3.300 mAh con ricarica rapida ed il sistema operativo Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy A7 (2018) ha dimensioni di 159,8 x 76,8 x 7,5 mm ed un peso di 168 grammi. Citiamo infine il sensore per le impronte digitali posizionato lateralmente, il supporto al Dual Sim ed il posteriore in vetro con frame metallico.

Samsung Galaxy A7 (2018) sarà disponibile in Europa ad ottobre, nei colori Blue, Black, Gold e Pink al prezzo di 349 euro.