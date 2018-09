Samsung Galaxy J4+ e J6+: due nuovi smartphone con display da 6 pollici

Da Samsung arrivano due nuovi smartphone dal look elegante e curato con un ampio display LCD dai bordi sottili con dimensione di 6 pollici, formato 18,5:9 e risoluzione HD+.

Entrambi i modelli sono spinti dal processore Qualcomm Snapdragon 425 a 1,4 GHz, supportano la tecnologia audio Dolby Atmos e hanno una batteria da 3300mAh.

Per quanto riguarda la memoria, sul Samsung Galaxy J4+ troviamo 2 GB di Ram e 32GB di storage espandibile fino a 512GB. Sul J6+ la Ram sale a 3 GB, mentre lo storage rimane sempre da 32 GB.

Differente anche il comparto fotografico con il J4+ dotato di un sensore anteriore da 5 MP ed uno posteriore da 13MP. Il J6+ monta, invece, una doppia camera sul retro da 13 + 5 MP, mentre all’anteriore troviamo un sensore da 8 MP. Su questo modello è, inoltre, presente il sensore per le impronte digitali posizionato lateralmente.

Concludiamo con i prezzi, il Galaxy J4+ è disponibile nelle colorazioni nero, oro e rosa a 189€ , mentre il Galaxy J6+, nelle varianti nero, grigio, e rosso è acquistabile a 239€.