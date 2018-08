I migliori smartphone “rugged” , impermeabili e resistenti agli urti

Gli smartphone “rugged” sono una particolare categoria di cellulari pensata per resistere ad urti, cadute e al contatto con liquidi, polvere e sabbia. Prodotti che vantano una scocca rinforzata con parti in gomma, plastica e metallo ed in grado di sopportare anche lunghe immersioni in acqua.

Smartphone che possono essere utilizzati a temperature estreme e dotati, in molti casi, di una generosa batteria che consente un'autonomia anche di 3-4 giorni.

Prodotti sempre più apprezzati sul mercato e disponibili in moltissimi modelli per tutte le tasche.

Ecco, quindi, la nostra classifica dei migliori smartphone “rugged” che non temono acqua, sabbia, urti o cadute.



1. Poptel P9000 Max

Al vertice della nostra classifica degli smartphone rugged si posiziona il nuovo Poptel P9000 Max. Un device ultra resistente, certificato IP68, in grado di resistere ad immersioni fino a 1,2 metri di profondità per 30 minuti e a temperature comprese tra -20 e 50° C. Smartphone dotato inoltre di un buon display da 5,5 pollici Full HD e di un’ampia memoria con 4 GB di Ram e 64 GB di storage. Un cellulare completo, equipaggiato con sensore per le impronte digitali e con una potente torcia/flash sul retro. Davvero elevata la capacità della batteria, da ben 9000 mAh che garantisce 3-4 giorni di utilizzo intenso.

2. Cubot Kingkong

Il Cubot Kingkong si distingue per l'interessante rapporto qualità/prezzo con ottime doti di resistenza. Non manca, infatti, la certificazione IP68 ed ampie protezioni laterali. Un cellulare con display HD da 5 pollici e camera posteriore da 13 MP con batteria da 4400 mAh.

3. Blackview BV6000

Blackview BV6000 è la soluzione ideale per chi cerca uno smartphone rugged dalle dimensioni compatte e dalle buone prestazioni. Un prodotto dotato di schermo da 4,7 pollici HD, 3GB RAM, 32GB di storage, con una batteria da 4500mAh. Un cellulare dual sim 4G con camera posteriore da 13 MP.

4. CAT S41

Cat è uno dei brand più noti nel mercato degli smartphone rugged; azienda che realizza vari smartphone ultra resistenti tra cui l’S41. Un prodotto dalla buona potenza, spinto da un processore Mediatek P20, affiancato da 3 GB di Ram e 32 GB di memoria. Un device che non teme, ovviamente, urti e cadute e che può essere immerso in acqua per un'ora, ad una profondità di due metri. Citiamo, infine, la fotocamera posteriore da 13 MP e lo schermo da 5 pollici con risoluzione Full HD.

5. AGM X2

L’AGM X2 è la scelta giusta per chi cerca uno smartphone rugged con prestazioni da top di gamma. Questo device può infatti vantare un display da 5,5 pollici Full HD di tipo Amoled ed un potente processore Qualcomm Snapdragon 653. Decisamente ampia la dotazione di memoria con 6 GB di Ram ed uno storage che arriva a 128 GB. Di elevata qualità anche il comparto fotografico con un doppio sensore da 12 MP al posteriore ed un camera da 16 per i selfie. Non delude neanche la batteria da 6000 mAh che garantisce almeno due giorni di utilizzo intenso.

