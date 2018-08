Wiko View Lite: un conveniente smartphone per gli appassionati di selfie

Sbarca in Italia il Wiko View Lite, uno smartphone disponibile nei negozi Tim al prezzo di 159,99 euro. Un device che si distingue per una sezione fotografica curata con sensore posteriore da 13 Megapixel e camera frontale da ben 16 Mp con flash LED dedicato.

Un prodotto dotato inoltre di display da 5,45 pollici HD+ in formato 18:9, spinto da un processore MediaTek MT6739WW, un quad core a 1,5 GHz affiancato da 2 GB di RAM e 16GB di memoria interna (espandibili fino a 128GB tramite MicroSD).

Citiamo inoltre la batteria da 3000 mAh, il sistema operativo Android 8.1 Oreo e le colorazioni disponibili Anthracite e Cherry Red.

Non manca infine il 4G LTE, il Wi-Fi 802.11 b/g/n, il Bluetooth 4.2 e la porta micro USB.