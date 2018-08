Xiaomi Mi8: arriva in Italia il nuovo top di gamma dell'azienda cinese

Dopo il Mi Mix 2s arriva in Italia anche il secondo top di gamma del produttore cinese. Un phablet con schermo Amoled da 6.21 pollici con risoluzione FullHD+ e l'ormai immancabile notch.

Cuore di questo device è il processore Qualcomm Snapdragon 845 con GPU Adreno 630, affiancato da 6 GB di RAM.

Non dimentichiamo il comparto fotografico con un doppio modulo al posteriore da 12 megapixel. La fotocamera frontale vanta, invece, un sensore da ben 20 megapixel.

Citiamo anche la batteria da 3400 mAh con la tecnologia di ricarica rapida Quick Charge 4+ ed il sistema operativo Android 8.1 Oreo, personalizzato con l'interfaccia grafica MIUI.

Nel nostro Paese il Mi8 verrà commercializzato in due versioni con 64 GB di memoria a 529,90 euro e con 128 GB di storage a 579,90 euro.

Scopri di più su Amazon