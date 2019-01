LG Signature OLED TV R: il primo Tv arrotolabile al mondo

LG porta al Consumer Electronics Show di Las Vegas, un Tv dal design davvero originale, il Signature OLED TV R (dove R sta per Rollable); si tratta infatti del primo Tv OLED arrotolabile che può essere ospitato, una volta chiuso, all’interno di un mobile in alluminio spazzolato, dotato di soundbar. Un sistema che sfrutta un meccanismo motorizzato garantito per un minimo di 50.000 aperture e chiusure.

Un Tv, mostrato lo scorso anno in veste di prototipo, che arriverà in commercio nel corso del 2019 ad un prezzo ancora da definire, ma sicuramente molto elevato.

Televisore che può anche essere parzialmente srotolato (1/4 della superficie disponibile) mostrando varie informazioni come musica, ora, foto, ed informazioni sul meteo.

Inoltre questo OLED, grazie alla sua particolare forma, può anche variare il formato video, da 16:9 a 2.35:1, nascondendo le bande nere presenti in molti film.

Infine è anche possibile utilizzare solo la soundbar per ascoltare la nostra musica preferita; si tratta di un completo sistema audio in configurazione 4.2 da 100 Watt, compatibile con Dolby Atmos.

Per quanto riguarda le caratteristiche video, questo Tv utilizza un pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K, un processore di seconda generazione Alpha 9 ed integra gli assistenti Amazon Alexa e Siri che consentono di comandare la Tv tramite input vocali. Ricordiamo, infine, la presenza della piattaforma Apple AirPlay 2 per la condivisione di musica e video.