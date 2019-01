LG OLED 2019: svelati i nuovi tv anche 8K e fino ad 88 pollici

Il colosso coreano ha svelato le prime informazioni sui nuovi TV OLED 2019; si parte dal modello top di gamma, denominato Z9 che vanterà una risoluzione 8K (7680x4320, 33 milioni di pixel), con un pannello da ben 88 pollici. Un prodotto estremamente costoso che verrà probabilmente venduto ad una cifra superiore ai 10.000 euro. Tv dotata della nuova porta HDMI 2.1 in grado di gestire anche un segnale 8K nativo ed equipaggiata con un processore Alpha 9 di seconda generazione.

Nella nuova gamma di Tv OLED troviamo anche i modelli B9, C9, E9 e W9 sempre dotati di porta HDMI 2.1 che consentirà di gestire contenuti 4K a 120 fotogrammi al secondo e audio di maggiore qualità di tipo lossless (eArc).

Saranno inoltre presenti nuove funzionalità dedicate agli appassionati di videogiochi come il il Variable Refresh Rate (VRR) e l’Automatic Low Latency Mode che imposterà automaticamente il TV in una modalità a input lag ridotto.

Ricordiamo infine la piattaforma Smart TV con webOS 4.5 e l’assistente virtuale Google Assistant.