Tv OLED Panasonic GZ2000: Hollywood a casa tua

Panasonic ha presentato al CES 2019 un nuovo TV top di gamma dalle caratteristiche davvero interessanti; si tratta dell’OLED GZ2000, disponibile nei tagli da 65 e 55 pollici.

Un modello che integra un nuovo pannello 4K, calibrato dai migliori professionisti di Hollywood, in grado di offrire immagini di estrema precisione, di altissima qualità cinematografica raramente visibili su un televisore e con un altissimo numero di parametri video su cui intervenire.

Il Panasonic OLED GZ2000 è inoltre il primo Tv compatibile con HDR10+ e Dolby Vision, a cui si affianca il supporto per l’HLG, un formato che nei prossimi anni sarà sempre più diffuso. Un modello che adotta anche l’avanzato processore HCX PRO Intelligent per la gestione video, che promette immagini intense e realistiche, sempre fedeli all’originale.

Il Panasonic OLED GZ2000 è anche il primo Tv al mondo ad integrare altoparlanti con emissione verso l’alto; si tratta di una raffinata soundbar calibrata dagli ingegneri di Technics, compatibile con lo standard Dolby Atmos.

Non delude neanche la piattaforma Smart TV che adotta la nuova tecnologia My Home Screen 4.0 di Panasonic, compatibile con tutti i maggiori servizi di streaming video e che consente il controllo della Tv tramite comandi vocali grazie all'integrazione con Amazon Alexa e Google Assistant.

Prezzi e disponibilità del Panasonic OLED GZ2000 saranno comunicati prossimamente.