Panasonic SC-HTB488: la prova di una compatta ed elegante soundbar con subwoofer wireless

Le soundbar sono prodotti sempre più apprezzati dal mercato; casse pensate per migliorare l’audio, spesso di bassa qualità, della nostra Tv, facilissime da utilizzare e da installare.

Oggetto oggi della nostra prova è il modello SC-HTB488 realizzato da Panasonic; una soundbar compatta, accompagnata da un subwoofer wireless.

Un prodotto inoltre dall’interessante rapporto qualità-prezzo, acquistabile online a meno di 150 euro.

Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche della soundbar Panasonic SC-HTB488.

Design e connessioni

La Panasonic SC-HTB488 si presenta con forme sottili ed eleganti. Una soundbar pensata per essere posizionata davanti o sotto una Tv di almeno 40 pollici ed installabile anche a parete. Questo modello adotta una scocca in plastica con un curato rivestimento in tessuto nero nella parte anteriore. In alto troviamo i pulsanti per il controllo delle varie funzionalità accompagnati da piccoli Led bianchi poco visibili dall'utente. Sul retro è presente, invece, un vano che ospita una porta HDMI compatibile con le tecnologie ARC-CEC, un ingresso digitale ottico ed una USB utilizzabile solo per l'assistenza tecnica.

Ricordiamo, inoltre, la presenza del modulo Bluetooth in versione 4.0, per il collegamento senza fili con smartphone, tablet e altri prodotti.

Per quanto riguarda le dimensioni, la SC-HTB488 misura 853 x 60,5 x 90 mm con un peso 1.9 kg.

Soundbar accompagnata da un subwoofer wireless, che richiede quindi solo il collegamento alla rete elettrica, realizzato in legno. Subwoofer che misura 185 x 303 x 337 mm per un peso di 4,3 kg.

Installazione e caratteristiche tecniche

La Panasonic SC-HTB488 può essere facilmente installata in qualsiasi ambiente grazie al suo spessore ridotto e al subwoofer che si collega in wireless alla soundbar. La configurazione iniziale è davvero semplice ed eseguibile in pochi minuti. Una volta collegata alla porta HDMI ARC presente sulla maggior parte delle TV, la SC-HTB488 si attiverà automaticamente all'accensione del televisore, con il livello del volume controllabile direttamente dal telecomando di quest'ultima.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la Panasonic SC-HTB488 adotta una configurazione 2.1 con una potenza totale di 200 watt. All’interno della soundbar troviamo infatti due altoparlanti full range a cono (4,5 x 12 cm) in bass reflex da 50 W (1 kHz, 6 ohm, 10% THD); il subwoofer ospita invece un woofer da 16 cm in bass reflex con tubo di accordo rivolto verso l'utente, con una potenza di 100 Watt (100 Hz, 3 ohm, 10% THD). Citiamo inoltre la compatibilità con audio in Dolby Digital e DTS.

Tra le funzionalità presenti ricordiamo la possibilità di regolare separatamente il livello di emissione del subwoofer e la modalità Surround virtuale che allarga il fronte sonoro. Troviamo, inoltre, altre 5 impostazioni (standard, cinema, music, news e voice) per migliorare l'audio riprodotto. Non dimentichiamo, infine, il completo manuale in italiano ed il piccolo telecomando che accompagna questa soundbar, con tasti dalle buone dimensioni e dalle complete funzionalità.

Prestazioni audio e prezzo

Concludiamo la recensione della Panasonic SC-HTB488 con l’analisi delle sue prestazioni. Il giudizio complessivo su questa soundbar è decisamente positivo con un audio potente e dettagliato ed un ampio fronte sonoro. Buona la qualità costruttiva e la riproduzione delle frequenze medie con alti cristallini, voci naturali e bassi sempre ben presenti. Discrete le performance dei vari programmi audio e le prestazioni in ambito musicale. Nessun problema, infine, con il collegamento Bluetooth con smartphone e tablet.

In definitiva la Panasonic SC-HTB488 è un'ottima scelta per chi cerca una soundbar sottile e dal prezzo contenuto. Un prodotto di qualità, facilissimo da installare e da utilizzare.

La Panasonic SC-HTB488 è acquistabile ad un prezzo di listino di 199,99 euro, ma è disponibile online a circa 150 euro.

Ordina qui la Panasonic SC-HTB488 in offerta a 146,90 euro